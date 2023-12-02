Обвела всех вокруг пальца? В Сети обсуждают замужество Тейлор Свифт

Певица отреагировала на сообщения о своем семейном статусе. Тейлор Свифт отрицает, что стала женой Джо Элвина LEGION-MEDIAНа днях фанаты 33-летней Тейлор Свифт были поражены появившимся в Сети сообщением о том, что певица, не афишируя событие, якобы вышла замуж, причем уже очень давно – в начале 2021-го.