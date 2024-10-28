В России детей из малоимущих и многодетных семей могут обеспечить спортивной формой

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») планирует внести в Государственную Думу законопроект, который предполагает обеспечение детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей спортивной формой и инвентарем для одного вида спорта за счет бюджетных средств.