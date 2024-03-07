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В конце марта в Орле могут появиться пять специальных укрытий на случай атаки ВСУ

В конце марта в Орле могут появиться пять специальных укрытий на случай атаки ВСУ

В рамках традиционного эфира, который прошёл 6 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков анонсировал появление в Орле пяти специальных укрытий, которые население может использовать в случае атаки со стороны ВСУ.

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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
дожили.....
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