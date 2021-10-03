Долбодятлы недели: депутаты опять чего-то недопоняли, президент не страдает навязчивыми идеями, и почему грибники – лучшие друзья латвийской армии

Позитив для оптимистовПолитикаДолбодятлы недели: депутаты опять чего-то недопоняли, президент не страдает навязчивыми идеями, и почему грибники – лучшие друзья латвийской армии Александра Баязитова Добавить комментарий За окном суббота, и долбодятлы недели от СНЕГ.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyНа днях председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов выступил со странным предложением. Речь шла о том, чтобы признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри (и еще почему-то «фурри», это люди, которые переодеваются в животных, не спрашивайте, откуда у доктора такие картинки). Об этом он заявил на координационном заседании Родительской палаты в среду. Весть эта разнеслась по многочисленным СМИ, и хоть Цыганов затем и уточнил, что сказанное не является официальной позицией Роскомнадзора, а находится лишь в стадии обсуждения, осадочек, как говорится, остался. Надеюсь, что все происходящее так и останется лишь пузырями на водной поверхности, потому что экстремизм – статья крайне серьезная и неприятная. И пользоваться ей в том случае, если в интернете кто-то неправ (не той ориентации, не хочет детей, хочет жить один) я считаю ужасным. Кстати, буквально вчера стало известно, что власти российских городов начали запрещать проведение концертов Моргенштерна. На него ополчились общественные объединения родителей, заваливая жалобами все инстанции, до которых могут дотянуться. Исполнителя почему-то связали со стрельбой в школах. А кто же еще виноват? По этому поводу вспомнился один фельетон почти столетней давности. У Ильфа и Петрова есть такое произведение «Здесь нагружают корабль». Оно о крепком общественном работнике, который нагружал всех профсоюзными инициативами, самыми глупейшими, отметим в скобках. «Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого. Есть такая игра. Называется она «нагружать корабль». Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять. — Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На «М» мы вчера грузили. Давайте сегодня на «Л». Каждый говорит по очереди, только без остановок. И начинается галиматья. — Грузим корабль лампами, — возглашает хозяин — Ламбрекенами! — подхватывает первый гость, — Лисицами! — Лилипутами! Первые минуты нагрузка корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начинают тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить: — Люмпен-пролетариями! — Лимитрофами! — Лезгинками! — Ладаном! Кто-то пытается загрузить корабль Лифшицами. И на этом игре конец.» Мне кажется, что-то подобное происходит и сейчас. Многочисленные комиссии при многочисленных ведомствах «за все хорошее и против всего плохого» вынуждены без остановки рожать предложения по улучшению морали и демографии. Нагружать свой корабль. Сначала может быть и удается выдумать что-то полезное, но потом люди начинают тужиться, и в ход идет совершеннейшая галиматья, типа запрета тех же фурри и чайлдфри. Потом кто-то пытается запретить мороженое, и игре конец. Или нет? Кстати, в фельетоне крепкого общественника просто взяли и уволили, посчитав, что 360 рублей зарплаты за такую деятельность для государства дороговато. Может, и правильно?Комментировать
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