В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

Бывший президент США, кандидат на должность главы государства Дональд Трамп в случае очередного прихода к власти на инстинктивном уровне будет стремиться наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политолога и эксперта по международным отношениям, профессора Джони Миршаймера.