ИТМО создал специального Telegram-помощника для абитуриентов вуза

С его помощью абитуриенты смогут погрузиться в жизнь реальных студентов.ИТМО запустил Telegram-бот, в котором реальные студенты и выпускники расскажут абитуриентам все об обучении в университете, рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в пресс-службе вуза.
С его помощью абитуриенты смогут погрузиться в жизнь реальных студентов.ИТМО запустил Telegram-бот, в котором реальные студенты и выпускники расскажут абитуриентам все об обучении в университете, рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в пресс-службе вуза.
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