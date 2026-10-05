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Царьград

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В Прикамье до морозов отремонтируют крыши и фасады 329 домов

В Прикамье до морозов отремонтируют крыши и фасады 329 домов

В Пермском крае до наступления морозов приводят в порядок крыши и фасады 329 многоквартирных домов, при этом по 200 видам ремонта техническая готовность уже превышает 90%.

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