В Иркутске сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков и жара до +26…+30°С

Сегодня, в четверг, 23 июля, в Иркутской области ожидается переменчивая погода. Как сообщают синоптики, регион окажется под влиянием атмосферных фронтов: если на юге и в областном центре день пройдет преимущественно без осадков, то в западных и северо-западных районах возможны сильные ливни, грозы и порывистый ветер.