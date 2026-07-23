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Иркутск Сегодня

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В Иркутске сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков и жара до +26…+30°С

Сегодня, в четверг, 23 июля, в Иркутской области ожидается переменчивая погода. Как сообщают синоптики, регион окажется под влиянием атмосферных фронтов: если на юге и в областном центре день пройдет преимущественно без осадков, то в западных и северо-западных районах возможны сильные ливни, грозы и порывистый ветер.

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