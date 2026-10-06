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Metro новости

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Петербург вынес на обсуждение проекты двух первых участков Кольцевой линии метро

Петербург вынес на обсуждение проекты двух первых участков Кольцевой линии метро

Сегодня, 6 октября, в Петербурге начались общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для двух участков Кольцевой линии метрополитена.

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