Возмездие! Украина сотрясается от взрывов: подробности о целях "Искандеров", "Калибров", "Гераней"

Первая волна атаки началась с вечера. Основными объектами атаки стали аэродромы, военные предприятия и инфраструктура Вооружённых сил Украины в Киеве и Киевской области (включая аэродром Жуляны), а также в Чернигове, Кременчуге, Харьковской, Сумской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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