Возмездие! Украина сотрясается от взрывов: подробности о целях "Искандеров", "Калибров", "Гераней"

Первая волна атаки началась с вечера. Основными объектами атаки стали аэродромы, военные предприятия и инфраструктура Вооружённых сил Украины в Киеве и Киевской области (включая аэродром Жуляны), а также в Чернигове, Кременчуге, Харьковской, Сумской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.