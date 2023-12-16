На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном Киеву Херсоне

На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной военной администрации Александра Прокудина, который был назначен на должность киевскими властями.