Заместителя главврача астраханской больницы подозревают в получении взяток

Брала со своих же коллег. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача по медицинской части Приволжской районной больницы.
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