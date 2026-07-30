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Мостовой об Италии: «Правильно назначили Манчини, он футбольный человек. В европейских странах футбольных людей уважают и любят – этим они и отличаются»

Александр Мостовой прокомментировал сорвавшееся назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии.

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