Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Хезболла» подтвердила смерть главы своей информационной службы

«Хезболла» подтвердила смерть главы своей информационной службы

Ливанское движение «Хезболла» подтвердила факт гибели главы своей информационной службы Мухаммеда Афифа во время атаки израильских ВВС на центральную часть Бейрута, пишет «Хезболла» в своем телеграм-канале.

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