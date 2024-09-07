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Алаудинов: За сутки «Ахмат» уничтожил 6 единиц техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: За сутки «Ахмат» уничтожил 6 единиц техники ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о шести уничтоженных единицах боевой техники ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки.

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