Часть работников получат прибавку к зарплате весной 2025 года

С 1 марта 2025 года работники смогут получать прибавку к зарплате за наставничество — соответствующее понятие будет введено в Трудовой кодекс, рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.