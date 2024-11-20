Часть работников получат прибавку к зарплате весной 2025 года

С 1 марта 2025 года работники смогут получать прибавку к зарплате за наставничество — соответствующее понятие будет введено в Трудовой кодекс, рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.
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