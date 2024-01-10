Глава Росприроднадзора доложила президенту об очистных сооружениях на Кубани

Речь шла о ситуации на Черноморском побережье региона, в Сочи и Геленджике. 9 января в Кремле прошла рабочая встреча, во время которой глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала президенту, как обстоят дела со строительством очистных сооружений в Геленджике и с сооружением водовыпуска в Сочи.
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