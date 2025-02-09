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Царьград

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Новый союзник России на Западе. Санкции закончились? Киеву подали "поганий" сигнал

Новый союзник России на Западе. Санкции закончились? Киеву подали "поганий" сигнал

Ультраправая Европа требует "реконкисту". А это значит одно - у России на Западе вырисовывается новый союзник.

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