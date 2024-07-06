Делаем окрошку вдвое вкуснее. Рецепт приготовления в 2 шага по совету повара

Olga Rogova

не так вкусно, как готовлю я. Я половину зелени об общей массы, половину редиса и огурцов тру на крупной тёрке, затем толку с солью в кастрюле, в которой буду готовить окрошку, чтобы овощи выпустили весь сок. Половину вареного картофеля просто разминаю не до фанатизма, а вторую половину овощей и картофеля режу. И да, горчицу, хрен я тоже добавляю в конце готовки. Вот этот вышедший сок - самый смак! Он и делает окрошку просто сногсшибательной!