Обычно окрошку готовят просто: нарезанные ингредиенты заливают квасом или кефиром. Однако, изменив подход, можно значительно улучшить вкус этого традиционного летнего супа.
Делаем окрошку вдвое вкуснее. Рецепт приготовления в 2 шага по совету повара
Комментарии
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Olga Rogova
не так вкусно, как готовлю я. Я половину зелени об общей массы, половину редиса и огурцов тру на крупной тёрке, затем толку с солью в кастрюле, в которой буду готовить окрошку, чтобы овощи выпустили весь сок. Половину вареного картофеля просто разминаю не до фанатизма, а вторую половину овощей и картофеля режу. И да, горчицу, хрен я тоже добавляю в конце готовки. Вот этот вышедший сок - самый смак! Он и делает окрошку просто сногсшибательной!
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