Овечкин зажег в плей-офф НХЛ, «Авангард» и «Салават» отыгрались с 1-3, Серия А перенесла матчи из-за смерти папы, Худайбердиева и Базин завершили карьеру, Генич считает, что «Матч» сильнее Okko и другие новости

1. Александр Овечкин стал главным героем первого матча серии «Вашингтона» и «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0) в первом раунде Кубка Стэнли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Великий камбэк «МЮ» в Лиге Европы, Кучеров – лучший бомбардир НХЛ, Панарина обвинили в сексуальном насилии, «Спартак» разнес «Салават», «Челси» в полуфинале ЛК, сэйвы Хайкина и другие новости
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 25 тур РПЛ
- «Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости
Свежие комментарии