Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Русские хотели построить 26 туалетов! Они нас унижают!» – британский полковник сходит с ума на укро-ТВ

«Русские хотели построить 26 туалетов! Они нас унижают!» – британский полковник сходит с ума на укро-ТВ

Политнавигатор Военное противостояние на Украине – лишь эпизод давно идущей схватки России и Запада, которая началась ещё до 2022 года.

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Комментарии
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N N
Ох, ты ж! Россия взрывает! А США скромненько в сторонке стесняются, ага! Это не пендосы по всему миру войны развязывают, ага! А чего ж тогда дед Бидон похвалялся, мол, вон я скока рабочих мест содАл! Вона как мой ВПК вертится.
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1 час.
NN
N N
А чего он вертится, если США - самая мирная страна в мире?
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1 час.
Игорь Бобров
26 унитазов это на 250 человек только
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45 мин.

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