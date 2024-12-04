«Русские хотели построить 26 туалетов! Они нас унижают!» – британский полковник сходит с ума на укро-ТВ

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Ох, ты ж! Россия взрывает! А США скромненько в сторонке стесняются, ага! Это не пендосы по всему миру войны развязывают, ага! А чего ж тогда дед Бидон похвалялся, мол, вон я скока рабочих мест содАл! Вона как мой ВПК вертится.