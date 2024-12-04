«Русские хотели построить 26 туалетов! Они нас унижают!» – британский полковник сходит с ума на укро-ТВ

Политнавигатор Военное противостояние на Украине – лишь эпизод давно идущей схватки России и Запада, которая началась ещё до 2022 года.
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