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Из-за майданщиков МВФ понизил рейтинг Сербии на 10 процентов

Из-за майданщиков МВФ понизил рейтинг Сербии на 10 процентов

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что Международный валютный фонд в своём последнем экономическом прогнозе мировой экономики снизил прогнозы экономического роста Сербии на 2025 год с 4,2 до 3,5 процентов.

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