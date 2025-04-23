Из-за майданщиков МВФ понизил рейтинг Сербии на 10 процентов

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что Международный валютный фонд в своём последнем экономическом прогнозе мировой экономики снизил прогнозы экономического роста Сербии на 2025 год с 4,2 до 3,5 процентов.
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