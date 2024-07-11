Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов (брокеров и управляющие компании) вывести ценные бумаги из своего контура на фоне введения ограничений со стороны США против Национального расчетного депозитария, сообщает РБК.
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