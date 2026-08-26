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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Бат, Окада, Ямада, Ван Ихань, Джан Ха Рин, Лаутова-Пегуэро, Джуманиязова выступят с короткими программами

27 августа фигуристки покажут короткие программы на втором этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Гран-при среди юниоров 2-й этап Рига, Латвия Девушки, короткая программа Начало – 11.

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