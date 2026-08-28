Житель Крыма заочно осуждён на 9 лет за убийство 17-летней давности

Суд вынес заочный приговор 39-летнему жителю Симферополя.8 декабря 2009 года на территории Мекензиевского лесничества в Севастополе между двумя партнёрами по бизнесу произошёл конфликт.
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