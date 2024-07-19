Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своем безразличии по поводу ухода двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии