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Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии МОК

Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своем безразличии по поводу ухода двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета.

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