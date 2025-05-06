«Балтимор» отчислил самого точного кикера в истории НФЛ

«Балтимор Рейвенс» объявили об отчислении кикера Джастина Такера, который провел в клубе 13 сезонов. В настоящий момент НФЛ проводит расследование в отношении Такера — его обвиняют в ненадлежащем поведении во время сеансов массажа.