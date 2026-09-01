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Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с Днём знаний

Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с Днём знаний

Сегодня в нашей стране отмечается День знаний. Этот день объединяет школьников и родителей, студентов и педагогов, всех, кто своим трудом и профессионализмом создает фундамент нашего государства.

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