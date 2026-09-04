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10 000 и 20 000 мА•ч, экран и возможность крепления на штативе. Представлены аккумуляторы SmallRig

10 000 и 20 000 мА•ч, экран и возможность крепления на штативе. Представлены аккумуляторы SmallRig

Устройство используется как обычный внешний аккумулятор SmallRig показала на IFA новые внешние аккумуляторы, ориентированные прежде всего на фотографов и видеографов.

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