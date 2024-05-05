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Расселл Уэстбрук: «По-прежнему готов взять на себя любую роль, которая поможет «Клипперс» победить»

В первом раунде плей-офф калифорнийцы уступили «Далласу» – 2-4. «Я часто являюсь темой для обсуждения с упоминанием «источников», часто появляюсь в лентах спортивных новостных агентств.

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