Аллу Пугачеву не хотят признавать иностранным агентом

Министерство юстиции России не видит причин признавать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. После своего отъезда из России Алла Пугачева столкнулась с жесткой критикой: многие коллеги не воспринимают ее всерьез, а друзья стали отдаляться.
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