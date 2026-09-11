Необычные связи изменили магнетизм ванадиевого материала Li0.5VS2

Японские учёные из Университета Окаямы выяснили, что слоистый ванадиевый материал Li₀,₅VS₂ при охлаждении претерпевает две последовательные структурные перестройки, каждая из которых принципиально меняет характер химических связей между атомами ванадия — и вместе с ними магнитные свойства материала.
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