У западных политиков на Украине должна гореть земля под ногами

Российский беспилотник нанес удар вблизи пограничного перехода Ягодин-Дорогуск, где были поезда с западными политиками второго уровня: бывший премьер Британии Борис Джонсон, советники по безопасности стран ЕС и другие европейские политики, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.