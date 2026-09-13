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Несекретные материалы

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У западных политиков на Украине должна гореть земля под ногами

Российский беспилотник нанес удар вблизи пограничного перехода Ягодин-Дорогуск, где были поезда с западными политиками второго уровня: бывший премьер Британии Борис Джонсон, советники по безопасности стран ЕС и другие европейские политики, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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