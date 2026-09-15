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Рязанские новости

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В Рязанской области сбит беспилотник ночью 15 сентября

В Рязанской области сбит беспилотник ночью 15 сентября

В ночь с 14 на 15 сентября в Рязанской области продлилась БПЛА-опасность более 2,5 часов, над регионом был сбит один беспилотник.

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