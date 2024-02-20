Сальдо назвал четыре региона Украины “абсолютной Россией” AlexCoderСальдо назвал четыре региона Украины “абсолютной Россией” AlexCoder Во многих областях проживают преимущественно русские люди Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются.
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