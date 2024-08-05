Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Санкт-Петербурге

В СМИ сообщается о том, что местная жительница похитила пятимесячную девочку из квартиры дома на Товарищеском проспекте в Невском районе, после чего оставила ребенка на лестнице жилого дома на улице Кржижановского.
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