Председатель Госдумы РФ посетит Китай

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи с 21 по 23 ноября будет находиться в Китае с визитом.