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Царьград

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Сербия мечется: Страна отозвала голос за антирусскую резолюцию ООН по Украине

Сербия мечется: Страна отозвала голос за антирусскую резолюцию ООН по Украине

Сербские власти отозвали свой голос за антирусскую резолюцию ООН по Украине.Стало известно, что Сербия изменила своё голосование на Генеральной Ассамблее ООН.

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