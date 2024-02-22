Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Андреев
    Голосовал и буду голосовать за нашего президента Владимира Владимировича Путина... и будет все Путем..За кого я буду го...
  • валерий двойнишников
    Согласен на все 100%За кого я буду го...

Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов

Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов

Владимир Путин заявил о высоких показателях оснащенности современным вооружением и техникой. Так, доля современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей ядерной триады - почти 100 процентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору