Харьковское направление: наступать все сложнее, у ВСУ появилась возможность для контрудара

Геннадий Бережнов

Военкор Семен Пегов предупреждает, что у ВСУ есть потенциал для перелома ситуации на Харьковском фронте. Видимо он отвечает за это направление! Сейчас численный перевес – и это очевидно всем на фронте – на стороне противника. Однако читаешь и диву даёшься! Это и есть тот девиз - врать нельзя! Только вот кто врёт то и кому?