Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Харьковское направление: наступать все сложнее, у ВСУ появилась возможность для контрудара

Харьковское направление: наступать все сложнее, у ВСУ появилась возможность для контрудара

На Харьковском направлении российские войска продолжают наступление и ведут бои за город Волчанск, северная часть которого, находящаяся на левом берегу реки Волчья, практически полностью перешла под контроль ВС РФ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Военкор Семен Пегов предупреждает, что у ВСУ есть потенциал для перелома ситуации на Харьковском фронте. Видимо он отвечает за это направление! Сейчас численный перевес – и это очевидно всем на фронте – на стороне противника. Однако читаешь и диву даёшься! Это и есть тот девиз - врать нельзя! Только вот кто врёт то и кому?
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18 час.
Traveller
Как только по принципу - &quot;будем хранить л.с.&quot; тормознули, тут же шумеры начинают давить, и не просто давить, а косить наших. Так в чём тогда &quot;хранение л.с.&quot;?
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14 час.
Игорь Васиков
Не должно опять появиться запрещенных объектов, по которым нельзя бить. Топливо откуда? Электричество откуда? Связь и разведданные откуда?
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13 час.

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