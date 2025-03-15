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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамес считает, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки-2024 из-за судейства: «В пользу Колумбии не назначили 1 или 2 пенальти. Почему не были опубликованы записи ВАР? Странно, не правда ли?»

Сборная Аргентины стала победителем турнира в 2024 году, обыграв команду Колумбии в финале со счетом 1:0.

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