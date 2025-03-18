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Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в текущем году

Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в текущем году

По итогам переговоров с делегацией США в Джидде появились дополнительные возможности для завершения украинского конфликта в текущем году, Киев не является препятствием к достижению мира, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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