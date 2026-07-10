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Газета.ру

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Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина

Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина

Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика и экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждин. Комментируя это решение, он заявил, что не собирается уезжать из России и продолжит участвовать в политической деятельности.

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