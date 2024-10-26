Давно забытый рецепт из СССР. Пирожки из картофельного теста с сочной начинкой

Пироги с мясом — это одно из самых популярных и любимых блюд в славянской кулинарии. Их история уходит корнями в далекое прошлое, когда хлеб и мясо соединялись в одном изделии, создавая сытное и вкусное угощение.
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