Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями

Заклинатели змей. Самые первые заклинатели змей, были не столько актёрами, сколько целителями, которые умели спасать людей от укусов пресмыкающихся, а так же помогали людям, в чьи дома заползла змея, от неё избавиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии