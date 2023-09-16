Театр абсурда

8 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    у  меня  нет  сратых  знакомых)))))Адептам прекрасно...
  • Михаил Федоров
    Остановить поток нахлебников из средней азии и закавказья!Депутат Госдумы п...
  • В К
    Вы больны, надо лечиться! Оскорбление нашей страны и президента, что наши миротворцы не помогли армянам разрешить кар...Пашинян совершил ...

"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.

"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.

Даже и не знаю как теперь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жить то дальше станет. Но, прежде чем поделится трагической новостью, напомню что, вот уже как третьи сутки Ким находится на территории Российской Федерации по приглашению российского президента Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Багира
Срал  он  на  этот  евроустремленный  рагулятник
Ответить
17 час.
Леонид Попивняк
.....))))).....да положил он на это недогосударство которого скоро не будет............
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх