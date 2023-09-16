"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.

Даже и не знаю как теперь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жить то дальше станет. Но, прежде чем поделится трагической новостью, напомню что, вот уже как третьи сутки Ким находится на территории Российской Федерации по приглашению российского президента Владимира Путина.