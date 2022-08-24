Кива: Дуда приехал в Киев для контроля передачи Западной Украины Польше

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выступил с утверждением о том, что целью визита польского лидера Анджея Дуды в украинскую столицу стала установка контроля над процессом передачи западных территорий государства в польское пользование.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выступил с утверждением о том, что целью визита польского лидера Анджея Дуды в украинскую столицу стала установка контроля над процессом передачи западных территорий государства в польское пользование.
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