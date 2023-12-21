Пронько: Олигархи пытаются остановить национализацию в России

В России самый большой запрос – это запрос на социальную справедливость. Огромная яма, которая образовалась между самыми богатыми и самыми бедными – лично мне данный факт очевиден, – достигла критического уровня.
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