Масштабный сбой затронул десятки сервисов в Рунете

Масштабный сбой произошел в работе российских интернет-сервисов, следует из данных «Сбой.РФ». Отмечается, что проблемы затронули сразу несколько категорий - интернет-провайдеров, транспортные сервисы, торговые сети, приложения доставки и развлекательные платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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