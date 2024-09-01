Россиянам объяснили, как вернуть деньги за онлайн-покупки

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Товар, купленный онлайн, можно вернуть, однако важно соблюсти все условия процедуры: сохранить упаковку, чеки и внешний вид вещи, а также своевременно связаться с продавцом или поддержкой платформы.