Россиянам объяснили, как вернуть деньги за онлайн-покупки

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Товар, купленный онлайн, можно вернуть, однако важно соблюсти все условия процедуры: сохранить упаковку, чеки и внешний вид вещи, а также своевременно связаться с продавцом или поддержкой платформы.
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